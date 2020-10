“Para mí la soltería es lo mejor que uno puede tener cuando logra amarse a uno mismo. Es una situación un poco complicada para muchas personas”, expresa la mediática en comunicación con HOY.

La presentadora del Trece afirma estar atravesando por una excelente etapa en todos los aspectos de su vida, incluyendo el sentimental, estando soltera. Sí, soltera.

“Estoy soltera y sola. Intenté tener algún tipo de relación hace tiempo, pero me di cuenta que la persona que va a estar conmigo tiene que ser una persona también sana espiritualmente”, asevera.

Olitte cuenta que se aferró a corrientes introspectivas. El resultado, una vida plena.

“Hubo un tiempo en el que yo pensaba que estar con una persona era la felicidad, sin embargo, con el tiempo fui practicando estudios filosóficos y psicológicos, fui madurando y aprendí a estar sola, y te juro que es algo maravilloso”.

Resalta que son muy pocas las conocen y entienden sobre su filosofía, y al igual que ella los que la practican viven felices.

Sobre el que llegase a ser su compañero de vida, indica que debería estar “sano espiritualmente”, pero no está apurada. “No busco un hombre perfecto, tampoco estoy en busca de una pareja. Sé que el universo me va a dar a alguien en el momento justo”.

Pero, ¿qué cualidades debería reunir?

“Tiene que ser una persona ya madura, que no esté metida en la boludez, ya con proyectos. Un hombre que me haga crecer, que me vea como la mujer más linda del mundo y que me ame solo a mí. Que quiera vivir su presente y disfrutar de la vida, mientras tanto estoy demasiado bien así.

“No necesito de un hombre para ser feliz, yo sola soy feliz, estando encerrada en mi habitación, haciendo mis ejercicios y meditaciones, o cocinando. Haciendo todo yo sola, encuentro una paz en mí, además están mis hijos, mi familia; pero si se me presenta la oportunidad de compartir mi vida con alguien, no estoy cerrada”.

La comunicadora brinda un mensaje a las personas solteras. “Busquen primero el amor propio. Hay veces que decimos yo me amo, pero hay que ver qué es lo que hacemos para satisfacer las necesidades como ser humano”.

“Cuando uno se siente con soledad y busca algo para salir de su encierro, debería buscar paz y amor en sí mismo para atraer lo que tanto desea. Les recomiendo que vivan una vida tranquila y si no encuentran paz que la busquen, es difícil pero no imposible.

MUCHO TRABAJO Y PROYECTOS

A diferencia de muchos otros, la cuarentena no afectó a Malala, ya que en el plano emocional, estuvo contenida por su familia y un círculo de amistades. “Tengo muy buenos amigos que no me dejan sola, siempre estamos en comunicación y cuando podemos nos encontramos”.

Mientras que en el laboral nunca paró de trabajar, al contrario, en pandemia volvió a la radio luego de varios años de ausencia.

De lunes a viernes, de 9 a 12 hs conduce ‘Mala Mía’, por la 93.9 FM Tropicalia. Desde las 13:30, Musas y a las 21:00, Tercer Tiempo, por Canal 13.

A la par trabaja con muchas marcas a mediante redes sociales.

“Tengo proyectos para más adelante, cuando termine la pandemia vamos a ver qué se viene”.