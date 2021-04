Amy Adams explora la agorafobia y lo irreal en "La mujer en la ventana"

Los Ángeles (EE.UU.). Una mujer que padece agorafobia y que desconfía de su percepción de la realidad modela la trama de "The Woman in the Window" (La mujer en la ventana), el nuevo film de suspenso psicológico de Netflix que presentó este jueves su protagonista Amy Adams.



Fuente: EFE