Navila recurrió a su red social para compartir con sus seguidores su opinión referente a la polémica actual. En su posteo mencionó al intendente de Asunción, Mario Ferreiro, y al presidente de la Junta Municipal, Oscar “Nenecho” Rodríguez.

“Te imaginas que personas como Nenecho y @Ferreiromario1 deben decidir sobre el destino de la Capital de la Rca.”, preguntó en su publicación seguido de “Es una vergüenza que persigan a personas trabajadoras como son los taxistas, queriendo quitarles sus paradas”. “Yo elijo a personas serias. Elijo taxi!”, aseveró.

Su publicación rápidamente generó revuelo en Twitter con diferentes opiniones sobre su persona y preferencia de movilidad.

“Eso justamente, asi como vos elegis un taxi, los demás deben poder decidir que tipo de transporte usar, y los taxistas quieren poder ser la única opción. Pero sos tan hueca y hurrera que no te das cuenta de esas cosas”, respondió el usuario @badsaur.

Por otra parte, la internauta @lorenaluraGHI recordó el pasado de la mediática por la política. “Brutaaaa no son ellos solos los que eligen, hay 24 concejales que están en las sillas. Una silla que mucho intentaste sentarte y donde ni tu mamá te voto y eso que tuviste gran “ayuda” del ex intendente. Mejor na callate no más”, contestó ante el posteo.