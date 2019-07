El ex One Direction está entre los posibles intérpretes de Elvis Presley en la nueva cinta biográfica que relatará su vida artística como también personal. Entre los candidatos también se encuentran Ansel Elgort (“Bajo la misma estrella”), Miles Teller (“Whiplash”) y Austin Butler (“Once Upon a Time in Hollywood”).

El rol de elegir quién tendrá el papel protagónico está en las manos del director Baz Luhrmann. Aunque ya dieron una pista al calificar al músico Harry Styles como uno de los posibles tras haberse presentado en un casting para el personaje.

Sin embargo, no está fácil para Luhrmann ya que también tiene en cuenta los éxitos cinematográficos de “Bohemian Rhapsody” y “Rocketman”, inspirados en las vidas de Freddie Mercury y Elton John, por lo que debe equiparar o aumentar la vara y su gran ayuda será el protagonista que seleccione, quien debe ser perfecto para el papel.