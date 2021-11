Con su impronta única y particular, Mayans regresa a la escena local con un espectáculo teatral que escarba en la memoria colectiva y trae a flote uno de los principales sucesos trágicos de la historia paraguaya: el naufragio del Myriam Adela.

Con idea original de Magín Pereira, fundador de la compañía teatral Sigilos, Wal tomó la dirección general. “Me enteré del grupo mediante Edith Nitz, quien posterior a tomar talleres en mi teatro pasó por la experiencia de trabajar en unas obras, me pidió que colabore con ellos”, dice en conversación con HOY, sobre su arribo al proyecto.

El también docente, quien dirigió por última vez en el 2018 “Memorias de Retratos”, se encontró no solo con una nueva obra si no con un grupo artístico con su propio estilo y diferente al que acostumbra desarrollar con su equipo ‘Hara Teatro del proyecto Tierra Sin Mal’.

“Tuve la ventaja de poder acoplar a los integrantes de mi elenco para trabajar en la obra ‘1978’. Veo la riqueza de la integración de ambos elencos para colaborar en este proyecto”.

Valora el interés del grupo Sigilos en desarrollar un teatro vanguardista que trabaje con el movimiento, así como sus ánimos por aprender de él.

“Siento que esta experiencia será de gran aprendizaje y muy útil para su despegue, nutriéndose de los más de 40 años de experiencia que tengo trabajando y aprendiendo continuamente para siempre renovarme”.

TEATRO PRIMIGENIO

El artista afirma que hace ya mucho tiempo dejó el teatro antropológico para impulsar su propia corriente a la cual define como “teatro primigenio” el cual parte desde lo más profundo: el ser, distinto en cada persona.

“Defiendo lo auténtico, el lenguaje propio de cada intérprete como persona, no como actor ni bailarín, me interesa sacar lo que cada uno lleva dentro y no conoce de sí”.

“El público verá la incorporación del teatro primigenio en su propuesta viendo las ventajas del ‘laboratorio de investigación artística’ para la concepción de una propuesta nueva”, acota.

“EL TEATRO EN PARAGUAY ME PARECE SUPERFICIAL”

Mayans es licenciado en Teatro, Postgrado en Didáctica Superior Artística y Magister en Ciencias de la Educación Artística. Estudió en el I.S.T.A. (International School of Theatre Anthropology) de Dinamarca con su director y maestro Eugenio Barba y el Teatro Potlach, Fara Sabina. Italia. Teatro Continuo de Padova, Italia.

Cuenta con una extensa trayectoria en el arte escénico, tanto en danza como en teatro, y distinciones como Premio Medalla Municipal al Mérito “Domingo Martínez de Irala”- Trayectoria en Teatro. Otorgado por Junta Municipal de Asunción y el Premio del Congreso de la República del Paraguay en condición de “Maestros del Arte” en el 2014.

Después de quince años de estudio y trabajo en Europa y en otros continentes, primero como actor y bailarín, y después como director, pedagogo y coreógrafo, en la rama de Teatro–Danza, logró dos premios internacionales en danza contemporánea, en Saitama, Japón y en Barcelona, España. Fue co-fundador en Heidelberg, Alemania, el “Unterwegs Theater” y fundador del grupo Theater Götzenhain en Dreieichenhain, Alemania.

En un continuo intercambio con diversas culturas, disciplinas artísticas, ideas y técnicas diferentes, regresa a suelo guaraní. Investigando y trabajando sobre la línea del teatro antropológico, funda la ONG Cultural Proyecto Intercultural Tierra sin Mal y el grupo Hara Teatro desarrollando una línea propia, el Teatro Primigenio.

Con un amplio y enriquecido bagaje, y una visión particular del teatro y el arte en general le preguntamos cómo ve al teatro paraguayo en la actualidad.

“No veo, me parece algo superficial y efímero por ello no me interesa involucrarme en ese ambiente, prefiero trabajar con mi grupo y con ‘Sigilos’, como con cualquiera que le interese aprender de nosotros, me interesa mas el laboratorio artístico, mejorar desde cada persona incluso con lo que ignora que tiene”.

La obra 1978 tiene funciones los sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30 en una antigua casona del centro histórico de Asunción (Gral. Díaz e/ Montevideo). La misma rinde homenaje a los pobladores del Norte del país y sus costumbres, tomando como premisa el naufragio del Myriam Adela, ocurrido en febrero de 1978.

Mayores detalles del espectáculo en las cuentas en redes sociales del Grupo Sigilos en Facebook e Instagram.