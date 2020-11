“¡Hemos terminado el rodaje de ‘Scream’! Me complace anunciar el título oficial de la próxima película. Hace casi 25 años, cuando escribí su guion y Wes Craven le dio vida, no podía imaginar el impacto que tendría”, publicó en sus redes sociales Kevin Williamson, guionista del estreno de la saga.

Los seguidores de la saga tendrán que esperar, pues la quinta entrega de “Scream” llegará a los cines el 14 de enero de 2022, una fecha en la que se espera que puedan funcionar con normalidad pese a la pandemia del coronavirus.

“Estoy emocionado de que regresen a Woodsboro y vuelvan a asustarse de verdad. Creo que Wes habría estado muy orgulloso de la película que están haciendo Matt y Tyler”, opinó Williamson,

“Scream” es una saga muy exitosa de terror que, desde el estreno de su primera película en 1996, dio una nueva vida a este género y al subgénero del “slasher”, bajo la dirección de un ídolo del cine perturbador e inquietante como Wes Craven.

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4

— Kevin Williamson (@kevwilliamson) November 18, 2020