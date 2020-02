En un video titulado "pruebas de cámara" (camera test), subido por el propio director, aparece Pattinson envuelto en el nuevo traje de Batman, aunque en un fondo oscuro iluminado únicamente por una tenue luz roja y ambientado con música del compositor Michael Giacchino.

Se trata del primer avance de la próxima entrega de la franquicia, cuyo rodaje comenzó hace unas semanas.

Pattinson dará vida a Batman en esta película y tomará así el relevo de otros intérpretes que en el pasado encarnaron al justiciero de Gotham, entre los que figuran Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, George Clooney o Val Kilmer.

El elenco de "The Batman" incluye también en un papel destacado a Zoë Kravitz, que interpretará a Catwoman y quien será, de esta forma, la sucesora en este rol de estrellas como Michelle Pfeiffer ("Batman Returns", 1992), Halle Berry ("Catwoman", 2004) o Anne Hathaway ("The Dark Knight Rises).

Junto a Pattinson y Kravitz también aparecerán en "The Batman" los actores Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, John Turturro y Jeffrey Wright, entre otros.

Este proyecto que encabeza Matt Reeves, cuya filmografía se compone de cintas como "Cloverfield" (2008), "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) y "War for the Planet of the Apes" (2017), ha tenido una gestación muy larga y compleja.

En un principio, "The Batman" iba a contar como cerebro con Ben Affleck, que dio vida al superhéroe en "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Suicide Squad" (ambas de 2016), y "Justice League" (2017).

Affleck iba a dirigir esta película, pero en 2017 renunció a ser su realizador; y también figuraba como su protagonista, un papel al que también dijo adiós finalmente en enero del año pasado.

Está previsto que "The Batman" desembarque en los cines en junio de 2021. EFE