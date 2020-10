Acostumbrado a adaptarse para encarar proyectos y desafíos, Nico, no se dejó someter por la pandemia y continúa adelante en todos los sentidos.

En el plano laboral, el artista es parte de una película paraguayo canadiense para el festival SmartFilms, la cual trata sobre el vida del boxeador compatriota Kid Pascualito, junto a Martín Oviedo y Ana Ivanova, bajo la dirección de Marcelo Tolces.

A la par es accionista de una conocida hamburguesería local. Estas actividades las encara mientras prepara próximos emprendimientos, pero ¿y el plano sentimental?

Hace tiempo, García no se muestra abiertamente con nadie en redes sociales, por lo que su vida sentimental viene siendo un misterio para sus admiradores.

Su vida íntima se volvió mucho más interesante y hasta deseable para muchos, luego de que el mediático revelara que está a favor del sexo entre amigos y hasta recomendó la práctica.

Entre encierros y encuentros limitados solo a virtualidad, durante meses, genera cómo sobrellevó el histrión este difícil periodo.

“La verdad que en la cuarentena no me pude ver con mucha gente, tuve la mala suerte de ver la película ‘Virus’ antes de la pandemia y esto me traumó niveles. Nunca más me afeité, por ejemplo”, expresa.

El intérprete largometrajes como 7 Cajas y Luna de Cigarras, afirma además que tras sus declaraciones en Tv sobre el sexo entre amigos, más de uno se hizo sentir, incluyendo hombres.

“Nunca me tantearon directamente, me mandaban vales de lomito o canje con cervecerías a cambio medias, remeras de fútbol mías usadas, pero nunca accedí”, asegura.

Cuenta que actualmente está conversando con alguien a través de las redes sociales, aunque se reserva entrar en detalles. “Ahora mismo estoy en una ciber relación”, asevera.

Respecto a la soltería, dice: “Ya ni recuerdo como era”.