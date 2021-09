‘Apenas el sol’, de Aramí Ullón, fue galardonado como mejor película documental que participa en el festival Millennium Docs Against Gravity, desarrollado en Polonia.

El largometraje nacional fue proyectado en cines de Polonia de las ciudades de Varsovia, donde Ullón estuvo presente y entabló debates con el público, Breslavia, Gdynia, Katowice, Poznan, Bidgostia y Lublin.

La ciudad polaca de Bidgostia cuenta con una gran tradición cinematográfica y artística, con directores como Kazimierz Karabasz, Mirosław Dembiński, Maciej Cuske, Marcin Saute (entre otros).

El filme de Aramí obtuvo el Bydgoszcz Art.Doc., cuyo jurado estuvo conformado por los artistas Magdalena Rucińska, Marek Noniewicz y Janusz Mazur quienes argumentaron:

“La conciencia de su propia identidad y la necesidad de mantener la memoria de una tradición que en algún momento desaparecerá frente a nuestros ojos, forman la imagen del protagonista de “Apenas el Sol”. La película cuenta la historia íntima de un ayoreo. Junto con sus compañeros, vive en la periferia de la civilización y aunque vive en la más absoluta pobreza, está lleno de dignidad. Es consciente de su situación y también la acepta plenamente”.

La obra reivindica la identidad del pueblo ayoreo del Chaco paraguayo, quienes constituyen uno de los últimos pueblos originarios en ser contactados por la civilización occidental en este continente. El mismo fue grabado en el 2016, 2018 y 2019, en las comunidades Ayoreo de Boquerón y Alto Paraguay, en el Chaco paraguayo.

Apenas el Sol (Nothing but the Sun) fue producida por Cineworx Filmproduktion en coproducción con Arami Ullón Cine y en asociación con Nevada Cine.

APENAS EL SOL, tráiler oficial Español from Cineworx Filmproduktion on Vimeo.