En cuestiones de días Argentina, Brasil y Chile darán a conocer los primeros nombres que estarán formando el line up de cada Lollapalooza.

Por ahora, los datos oficiales ya están confirmados para cada país; Argentina y Chile compartirán fechas y tendrán al festival de 29 al 31 de marzo, de manera intercalada -tal como sucedió este año- y Brasil se une a la ruta del festival del 5 al 7 de abril, lo que crea un gran hueco del 1 al 4 de ese mes.

Es de conocimiento que todos los artistas circulan por cada territorio hasta completar esa ruta musical, un dato muy importante ya que nos da la posibilidad de soñar al menos una fecha en territorio guaraní.

Según fuentes cercanas a HOY, el 2 de abril será una de las fechas de la tercera edición del Asunciónico, una confirmación más que valedera teniendo en cuenta que gracias a la gran recepción de este año, la productora local G5Pro anunció que llevará adelante una nueva edición.

Ahora vamos a lo más importante: quiénes estarán. El año pasado, HOY adelantó algunos nombres que meses después fueron confirmados en conferencia de prensa por la organización.





Volvemos a barajar cartas entre los posibles nombres y los ya confirmados para el 2019.

Uno de los platos fuertes es el grupo británico Arctic Monkeys, que no sería una noticia descabellada teniendo en cuenta que recientemente lanzaron “ Tranquility Base Hotel & Casino” y que ya comenzaron con la agenda siendo uno de los headliners del Lollapalooza Chicago 2018. Además no está de más decir que los festivales es el gran fetiche de la agrupación.

Lenny Kravitz es otra de las posibilidades que suena en los cuatro países. Una noticia que también es confirmada por el periodista brasileño José Flesch, quien en su cuenta de Twitter se anticipó y anunció que el emblema de los 90 estaría por territorio sudamericano.

El buen momento que atraviesa Dua Lipa es innegable. Anteriormente pasó por Buenos Aires en dos ocaciones y quedó pendiente ese saldo de completar un tour por todo el territorio latino. De hecho, desde el año pasado está embarcada en su tour The Self-Titled, en el que publicita su debut homónimo de 2017.

Nicky Romero es hasta ahora el único Dj que se encuentra en las listas filtradas, y quizá hasta el más posible. Sabemos que este tipo de festivales abarcan todos los estilos para todos los gustos. Además, hace poco en Instagram, el neerlandés aseguró su paso por la Argentina al contestarle a un fan por DM.

La vuelta de Jack White se podría estar dando, por lo menos, en los países hermanos. Este año lanzó un nuevo álbum Boarding House Reach y fue una de las cabezas en Chicago, los que nos hace pensar que quizá su regreso a Paraguay estaría a la vuelta de la esquina.

Un rumor que sostienen varios medios internacionales es que Beyoncé estaría agregando fechas para sus conciertos en Latinoamérica para el primer trimestre del 2019. Lo que no se sabe aún es si serán conciertos en paralelo a los festivales o estará incluida como una de las headliners.

De igual manera, junto a su esposo y rapero Jay Z se encuentran de gira conformando el dúo The Carters.

Twenty One Pilots y Bastille forman parte de los rumores. Por un lado, el dúo originario de Ohio anunció un nuevo álbum para octubre mientras que Bastille se encuentra ya en el circuito de festivales internacionales.

Cabe recordar que la mayoría de los artistas que pasaron por el Lollapalooza de Chicago, la sede madre, llegan usualmente hasta el cono sur.

Algunos artistas que coincidieron este año y que se encuentran dando vueltas en algunos portales de Brasil, Argentina y Chile son The Weeknd, Post Malone, Borns, Bebe Rexha, Chvrches, Billie Eilish y Catfish and the Bottlemen. Mientras que Sam Smith, Panic! at the Disco y Years & Years suenan aparte.





CONFIRMADOS

Lo que sí es cierto es que hay tres nombres confirmados para Paraguay, según fuentes cercanas a HOY; Arctic Monkeys, Lenny Kravitz y Bastille ya se encuentran dentro para la tercera edición del Asunciónico. Lo que restaría esperar a la confirmación oficial que se estará dando, lo más probable, en el mes de diciembre.