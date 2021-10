“Sinatra Song” consiste en un show sesenta minutos de danza y música en vivo interpretados por un elenco de bailarines.

Cuenta la historia de una noche de bar, donde parejas entran y salen del amor, de una primera pelea, un primer baile, un primer beso.

La puesta en escena incluye éxitos como “I’ve Got You Under My Skin”, “Come Fly With Me”, “For Once In My Life”, y por supuesto “My Way” y “New York, New York” son algunos de los temas que se podrán disfrutar, de la mano del dúo Purahéi Soul, integrado por Jennifer Hicks y Miguel Narváez.

Bailan Carolina Roa, Héctor Lara, Sara Dos Santos, Abel Rivarola, Gianina Lepel, Juan José Núñez, Thalía Ayala, Junior Caballero, Hugo Rojas, y Nicole Ayala Dijkhuis, quien se encarga además de la dirección. Como bailarinas invitadas participan Maia Ayala y Nani Fernández. La producción general es de Xenia Kent.

Las entradas tienen un costo de 200.000 Gs. (Platea Sinatra), Gs. 150.000 (Platea Media) y 90.000 Gs. (Platea Alta). Las mismas se pueden adquirir (0974)903828 o en boletería el día de la función.

"Que no se pierdan de esta última función que así como lo dice el slogan es un espectáculo difícil de olvidar. La gente va sin expectativas y salen emocionados sin poder creer que este show sea 100% nacional", dijo Xenia Kent, productora general, en conversación con HOY.