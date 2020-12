Gran cantidad de artistas de distintos rubros lamentan en redes una vez más el ninguneamiento por parte del Estado, al no figurar en la lista de beneficiarios con el subsidio correspondiente en cumplimiento de la Ley N° 6524/2020.

El lunes 30 de noviembre arrancó el pago a artistas, gestores y trabajadores culturales, tras la habilitación del sistema de registro Téra, en dos periodos.

Sin embargo, en menos de 24 horas varios artistas expresaron su indignación al no figurar en el sistema. Muchos de ellos de gran trayectoria en el escena local.

“Gracias Estado por no considerarme artista y no figurar en la lista del subsidio. Ni 20 años de trabajo, ni años en el gremio y haber estado en la comisión 4 años ad honorem. Hacer teatro de calle, social, circo, máscaras, Drag, ser docente, etc sirve para que te reconozcan. Eso, a seguir resistiendo, vendiendo cosas empeñando, haciendo shows en la casa, etc.”, escribió en su cuenta en Facebook, Omar Mareco, actor, director, productor y maestro de artes escénicas.

“Y bueno, no soy considerado como artista había sido, siga participando he’i”, escribió por su parte el actor y director Juan Carlos Cañete, al frente de Equipo Teatro.

La actriz, directora y docente, Fátima Fernández Centurión, compartió un extenso escrito en el que sentó su hartazgo respecto a la situación que viene de años y parece no tener fin. Recordó que apenas llegaron víveres una vez tras una gestión del Cepate (Centro Paraguayo) y otras entidades, que apuraron a la Secretaría Nacional de Cultura.







Resaltó que pidieron ayuda con el pago del alquiler de los espacios culturales integrantes de Escu Cha, y hasta el alquiler, pero el Estado también se negó.

“Estoy cansada. De ser invisible y de que mis compañeros sean invisibles. Trabajamos, pagamos impuestos, y hacemos cultura. ¿Que más quieren de nosotros?… Realmente lograron el cansancio y el hastío. Lograron conseguir que sintamos que no valemos nada. Siento vergüenza y tristeza de que gane la injusticia todas las veces”, sostuvo.