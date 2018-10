En su perfil en la red social Instagram, la periodista compartió una fotografía suya junto a su hijo Maxi correspondiente al 2011, como portada de una revista a un mes de nacimiento.

Posteriormente publicó otra pero de la actualidad, sin maquillaje y nuevamente en compañía de su hijo Maxi, refiriéndose con un mensaje a las especulaciones y demostrando el parecido entre ella y su pequeño.

“Hey hey hey acá estoy. Sin maquillaje, sin filtro, sin pestañas, para que vean que somos igualitos con mi hijo. No me agrandé los ojos, no me achiqué los cachetes. No hay cirugía. Es solo maquillaje, así me veo presentable en tv para ustedes”, expresó en su post.

Resaltó la diferencia entre ambas fotografías y el paso de los años: “¡Claro que hoy me veo diferente, porque en 16 años de tele aprendí a maquillarme obvio!”.





La también conductora de radio y Tv sostuvo que no está en contra de laas cirugías: “Me parece genial si tenés ganas y plata. Pero no está bueno juzgar sin saber o hablar de las personas con tanta ligereza sin conocer un cm de la vida del otro. Amor y paz siempre”.

Desde hace años, la mediática es objeto de rumores debido al cambio en su aspecto físico, principalmente en el rostro.