El polémico enfrentamiento entre el panelista de Teleshow y la exmodelo y su novio, Julio Vallejos, sigue trayendo cola.

Luego de que el comunicador haya sido golpeado por Julio, en medio de la emisión del programa farandulero de Latele, ahora salta el Grupo Moisés que lleva adelante la Asociación Paraguaya de Tartamudez.

La organización repudia la actitud de Vallejos, quien, con intención de desmeritarlo y ofenderlo empleó el término tartamudo.

“Expresamos nuestro repudio hacia quienes optan por ofender y discriminar utilizando a la tartamudez como elemento despreciativo u ofensivo. Estos sucesos fomentan la desigualdad, independientemente a los motivos y las acciones particulares de los mismos”, dice una parte del texto difundido en redes sociales.

“Seguiremos denunciando públicamente estas acciones negativas y concienciando sobre la tartamudez en la población paraguaya”, acota además.

Salinas compartió el comunicado en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo no solo por él, también por todas las personas tartamudas. “Que me digan tartamudo como insulto no me afecta, es lo más estúpido que pueden decirme y habla más del que lo usa como ofensa. Pero no todos los tartamudos pueden hacer que no les afecte”, escribió.