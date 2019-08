Desde su cuenta en la red social Instagram, la comunicadora compartió un video promocionando una marca. Entre los comentarios, una mujer identificada como Rosana Leticia Saccomani se refirió a su look en el que se destacaba su escote bastante pronunciado. “Aijue tu titi che ama”, tecleó.

Enseguida Maltese salió al paso, bastante molesta y con una extensa respuesta.

“No entiendo tu comentario. ¿Me estás humillando para que me acompleje de mi cuerpo? Espera un poco, eso se llama bullying y no es bueno, (la gente se mata por eso) menos viniendo de una mujer, que se supone que estamos tratando de ser más seguras de nosotras mismas y estamos apoyándonos para vivir sin complejos ni miedos, con igualdad y libertad”.

La conductora de MasterChef Paraguay aclaró que no acompaña todas las luchas femeninas, pero sí está a favor de hablar de temas que considera relevantes “el intento de humillar a una mujer simplemente por ser femenina y tener un cuerpo femenino”.

Indicó que tiene la “bendición” de engordar en pechos y no en cintura, brazos y cara, aspecto que no le afecta y su esposo celebra. “Así que mientras baje de peso vas a seguir viendo mis pechos grandes porque así es mi cuerpo y no me acompleja para nada al contrario a mi marido le fascina”.

Maltese dijo que se desarrolló físicamente muy temprano y “pidió” a su seguidora “destilar la envidia hacia otro lado”, aseverando que jamás tuvo una actitud que atente contra “la decencia y los buenos valores”.

“Acá hay una mujer de 35 años que ama su cuerpo desde los 15, vive orgullosa de él, y a estas alturas creo que ya me puedo vestir como quiera sin que piensen que soy nada que no soy, porque jamas tuve una actitud que vaya contra la decencia y los buenos valores”, afirmó.

Finalmente “alentó” a la internauta a motivarse y entrenar. “Me puedo poner una camisilla cuando quiera, igual que cualquiera que tenga los pechos más chicos que yo. En vez de envidiar mejor motivate! y metele ejercicio. fuerza que se puede! ¡Besos! También sos linda!”.