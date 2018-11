“Quiero que la gente sepa de mi boca que me han diagnosticado ELA. Cualquiera que me conozca sabrá que voy a seguir trabajando en Bob Esponja y el resto de mis pasiones todo el tiempo que me sea posible”, había mencionado Stephen en un comunicado poco después de que sea diagnosticado con la patología neurodegenerativa para la que no hay cura.

A los 57 años, Hillenburg seguía cosechando la fama por la caricatura que creó y presentó a Nickelodeon en 1998.

En 1999, Nickelodeon emitiría el primer episodio de Bob Esponja. En un primer momento el nombre del personaje principal era “SpongeBoy” (“Chico Esponja”), pero ese nombre ya se encontraba registrado y hubo de cambiarlo al de “SpongeBob” (“Bob Esponja”).

Si bien el también productor se recibió de biólogo, desde Nickelodeon hicieron el anuncio oficial y destacaron que “sus personajes, completamente originales, y el mundo del ‘Fondo de bikini’ permanecerán como un recuerdo del valor del optimismo, la amistad y los ilimitados poderes de la imaginación”.

“Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de SpongeBob SquarePants”, comunicó la cadena en un tweet. “Hoy, estamos dedicando un momento de silencio en honor a su vida y su obra”.

We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work.

— Nickelodeon (@Nickelodeon) 27 de noviembre de 2018