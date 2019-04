La lluvia no cesaba y las probabilidades de que el cierre del festival más importante del país no se llevará a cabo permanecían latentes. Sin embargo, con un cambio en los horarios, manteniendo los espectáculos internacionales, y las plegarias de unos cuantos bastó para que la buena música volviera a escena de la mano de importantes artistas de la industria.

Uh Baby y Caramelos de Cianuro se encargaron de recibir a los asistentes para luego dar paso a Paulo Londra, el cantante oriundo de Córdoba, que tras varios singles sueltos ganó popularidad en el público paraguayo que supo corear junto a él varios de sus hits como Dímelo, Nena Maldición, Me Tiene Mal, Cámara Lenta, Forever Alone y el ya convertido clásico, Adán y Eva.

Interpol prosiguió amenizando el comienzo de la noche con un Paul Banks agradecido por la invitación de formar parte del Asunciónico siendo la segunda vez que la banda neoyorquina pisa suelo paraguayo.

If You Really Love Nothing, Public Pervent, Say Hello To The Angels, Fine Mess y Complications fueron algunas de las canciones que resonaron y se hicieron sentir en Espacio Idesa.

En simultáneo, Cuarteto de Nos hacia lo suyo en el stage de Samsung en donde un gran número de público se encontraba firme mientras entonaban Así Soy Yo, Yendo a la Casa de Damián o Roberto.

Para la alegría de los fans -y para la sorpresa del grupo irlandés- Snow Patrol subió al escenario con un show intimo pero que supo atrapar a más de uno. Empress, Crack The Shutters, Open Your Eyes y Chasing Cars emocionaron a miles que supieron aguardar la espera durante bastante tiempo.







Kung por su parte deleitaba a los amantes de la electrónica con las consolas en marcha mientras que Deliverans se preparaba para hacer lo suyo en el mismo escenario.

Los decibeles subieron y la euforia por Twenty One Pilots también. Tyler Joseph junto a Josh Dun sí que poseen la formula exacta para el entretenimiento. Con una escenografía montada por un auto en llamas y una batería sostenida por el propio público, el dúo estadounidense dejó su sello personalizado al compás de Ride, Stressed Out, Levitate, Car Radio, Lane Boy o Chroline.

Ambos artistas supieron aprovecharse de los asistentes manejándolos a sus antojos con gritos, saltos y elevando la mirada hacia el cielo, en donde literalmente se encontraba ubicado Tyler.





El barro para ese entonces era lo de menos, pues faltaba la pieza central del festival; Lenny Kravitz, en su primera visita al país del que nadie quiso perderse. Acompañado de un grupo de talentosos artistas en batería, bajo y saxofón; los clásicos no estuvieron demás y fue algo que sus fanáticos supieron valorar: Fly Away, American Woman, Low, Again y Are You Gonna My Way fueron aclamados como si el paso del tiempo no repercutiera entre un clásico y el otro.

Lenny se dio el lujo de bajar del escenario, sentir, literalmente, a todos sus fanáticos, y hasta se tomó el tiempo de abrazar a un bebé que se encontraba en el público Vip. Además, prometió que volvería y para cuando eso aprendería mejor el español. Todo un showman sobre el escenario, quien no quiso retirarse, aunque la hora programada lo demandaba.

Vestido con una casaca de Olimpia, Steve Aoki tiro más leñas al fuego dando cierre a una noche lluviosa que no importó a las casi 30.000 almas que fueron parte del evento. Villagrán Bolaños fue la última banda nacional que realizó su propio cierre en paralelo que el Dj estadounidense, quien recalcó que se encontraba feliz por estar por tercera vez en el país.