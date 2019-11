La novela adolescente, Rebelde Way, producida por la argentina Cris Morena estará disponible en la plataforma streaming de Netflix a partir del lunes 9 de diciembre. A 16 años de su estreno, los cuatro protagonistas Marizza, Mía, Pablo y Manuel regresarán a la pantalla.

El anuncio se dio a través de Twitter durante una interacción entre las cuentas @CheNetflix y @NetflixES. El perfil argentino pidió por la actriz de la Casa de Papel, Alba Flores, como recompensa a todos los artistas del vecino país que fueron a trabajar en Europa.

Al instante, la cuenta española respondió que la banda de atracadores no puede quedarse sin un miembro.

“Tengo un grupo de adolescentes que no te van a aburrir nunca. Pero mirá que aunque todavía están en el colegio te pueden hacer más bardo que toda la banda del profesor”, dijo @CheNetflix en referencia al cuarteto juvenil de Rebelde Way.

La exitosa novela llegó a las pantallas entre 2002 y 2004 con más de 300 capítulos. El clan adolescente contó con la actuación de Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

La serie narra la historia de cuatro jóvenes de un colegio privado que conviven con los conflictos típicos de la edad pero se ven unidos por una misma pasión: la música.

Aunque no se reveló más información en redes sociales respecto al remake, medios internacionales aseguran que los protagonistas de Rebelde Way seguirán en esta nueva propuesta televisiva y que tienen preparado 20 episodios. Los artistas no manifestaron nada hasta el momento.