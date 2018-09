La estrella de pop punk manifestó en sus redes sociales su vuelta a la música con el lanzamiento de su nueva canción luego de cinco años alejada de la industria.

El motivo que la lleva además es para contar en primera persona sus vivencias con la enfermedad de Lyme, que s trasmite por garrapatas infectadas y que puede provocar cansancio, dolores de cabeza, en las articulaciones, mareos, etc.

Asimismo, confesó que llegó al punto de aceptar su muerte y habla de la importancia de informar a las personas sobre lo grave que puede ser esta dolencia.

La cantante también describió que pasaron meses antes de que algún médico le dijera de lo que realmente sufría, después de haber sido diagnosticada erróneamente con síndrome de fatiga y depresión.

I wrote a letter to my fans on my website. https://t.co/R2PuqcKx0d pic.twitter.com/xbmS0WifO1

— Avril Lavigne (@AvrilLavigne) 6 de septiembre de 2018