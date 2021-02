En su primera aparición como invitado especial en el espectáculo de "prime-time", Bad Bunny decidió acompañarse de la española recreando el escenario de su pieza audiovisual de tinte surrealista con unas escaleras blancas de fondo, y aunque no utilizaron efectos pirotécnicos sí mostraron su buena química.

El reguetonero, que está promocionando su álbum "El Último Tour Del Mundo" y fue nominado a dos premios Grammy, volvió poco después a aparecer en pantalla para otra actuación, esta vez en solitario, de su tema "Te deseo lo mejor", y participó en dos "sketches" junto a los humoristas del programa.

En el primer corte, Bad Bunny encarnó a una planta con gafas de sol cantando en el apartamento de una mujer que se ha vuelto loca por el estrés de la pandemia, y en el segundo corte se unió a la tripulación de un barco perdido en alta mar para guiarlos con un mapa, que resulta ser un dibujo infantil.

El puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, había alimentado las expectativas de sus seguidores en las redes sociales horas antes de las actuaciones en "SNL" colgando unas fotos en las que posaba junto a Rosalía en Nueva York, donde se encuentran los estudios del canal NBC.

Coincidió en pantalla con el humorista Pete Davidson, compañero de reparto en la película con la que se estrenará como actor y de la que forma parte del equipo de producción, "American Sole", protagonizada por el comediante estadounidense Kevin Hart y el baloncestista Chris Paul.

Entre sus últimos logros, Bad Bunny se coronó este jueves con siete galardones en los premios Lo Nuestro y a finales de enero participó también cantando en directo en el evento de lucha libre "Royal Rumble", retransmitido por la World Wrestling Entertainment (WWE).

