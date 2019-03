La gran ganadora de la noche por Mejor Actriz, Angelique Boyer, acaparó la atención en redes sociales luego de que en medio de la ceremonia de los Premios TVyNovelas luciera de diferente manera un mismo vestido dorado.

Y es que durante su paso por la alfombra azul, la actriz estaba despampanante con un vestido de pedrería dorada con flecos y un pronunciado escote V, diseño de Victor Y Jesse.

Acompañada de su pareja, Sebastián Rulli, Boyer presumía de su figura y el escote, sin embargo, en medio de la premiación el escote desapareció.

De hecho, cuando subió a recibir su premio, el frente del vestido ya no era el mismo, y lo que era el escote pasó a ser una espalda descubierta.

“Me lo probé y me quedó perfecto, en el límite de sensualidad, no nos estábamos pasando de nada, todo perfecto. Pero la neta es que cuando me lo puse hoy dije ‘le faltan piedritas. Yo creo que le quitaron piedritas porque cuando yo me lo probé se veía bien, muy decente’”, dijo luego.

“En realidad igual me cerró, eso es lo más chingón, igual me quedó, pero estaba un poquito escotada”, se sinceró Angelique con sus seguidores de Instagram una vez que finalizó el evento.

“He tenido momentos muy sexys en mi vida, me he gastado esos cartuchos y hoy en día la verdad es que los escotes no me fascinan, a mí traerlos puestos”, agregó la reconocida actriz.