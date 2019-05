Cuando el conocido como “Chente” andaba de gira, se le diagnosticó cáncer de hígado, lo que le obligó a parar el tour. Los médicos le dieron la opción de recibir el órgano de un donante, pero Fernández decidió no someterse a cirugía.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: “Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, confesó el cantante mexicano.

“No me querían dejar salir, me dijeron: «Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo”. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: “Por favor Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital”. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui”, comentó.

Ante el revuelo de sus declaraciones, señaladas como homofóbicas, los cibernautas se hicieron sentir desde los ‘populares’ memes. Estos son algunos de ellos:

Tras lo acontecido, Vicente Fernández Jr. defendió a su padre, “quiero aclarar al público que toda la familia Fernández, en la carrera de mi padre y en lo que Alejandro y yo logramos hacer, no hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna”.

Sin embargo, el hijo del 'Chente' justificó lo que dijo su progenitor. “Es un señor que tiene más de 80 años de edad, le tocó vivir otra época que no nos tocó a nosotros. No había la apertura de ser amistosos con la comunidad gay. Vicente es muy chapado a la antigua, es un señor de otra generación”, finalizó.