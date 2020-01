The New Division lanzó su cuarto LP, "Hidden Memories", el esfuerzo más ambicioso de John Kunkel hasta la fecha.

El colaborador y coproductor de toda la vida, F.J. DeSanto (Trade Secrets), también ayudó en el disco, "F.J. ha sido parte de cada álbum desde aquel "Together We Shine" y siempre ha sido una fuerza guía para The New Division", dijo Kunkel.

Acompañado por un grupo de músicos en vivo, incluidos Alex Gonzales (batería), James Meays (guitarra), Danny Corrales (bajo) y Michael Janz (teclas), Kunkel y sus compañeros se han embarcado en múltiples giras por los Estados Unidos, con varias fechas en ambos Sudamérica y Europa.

Encabezado por John Kunkel (voz principal / productor / compositor), The New Division tiene base en Los Ángeles. Influenciado por una mezcla de new wave, house progresivo y techno, Kunkel ha tomado las rebanadas más sabrosas de estos géneros y las ha mezclado con el sonido característico de The New Division.

Con un sonido que se siente cómodamente conectado con el pasado, pero con un impulso que los fija en el futuro, en esencia, la mezcla personalizada de electrónica de The New Division agrega letras que arrastran a cada pista, brindando una emoción satisfactoria a la fiesta.

A principios de 2011, Kunkel sintió que tenían 6 canciones correctas y lanzó el aclamado EP, The Rookie. No pasó mucho tiempo después y ya tenían suficiente material para un LP completo, y a fines de 2011, The New Division lanzó Shadows.

Este álbum generó un gran revuelo. A medida que más personas escucharon, Shadows continuó escalando listas en todo Estados Unidos e internacionalmente. Varias publicaciones de música nombraron al LP como el mejor álbum de 2011. Durante su tiempo en gira, The New Division fue banda soporte de grupos como New Order, Peter Hook and The Light, entre otros.

John Kunkel visitó Paraguay en repetidas oportunidades ya que sus padres, por cuestiones laborales, vivieron en diferentes países de Sudamérica, incluso en Paraguay. Durante su última visita, realizó un DJ set en una fiesta realizada por los DJs Rubén Preda y Robert Rasmussen.