A través de su cuenta de Instagram el también pianista dio a conocer la fecha que decidió alejarse de las drogas y el alcohol, mediante un emotivo mensaje en el que conmemoró y agradeció a todos los que apoyaron su lucha. “Era un hombre destruido”, escribió en su publicación.

El intérprete compartió a sus seguidores la fotografía de su moneda conmemorativa de Alcohólicos Anónimos, que lleva el lema “Unidad, servicio y recuperación” en reconocimiento de su debilidad de hace 29 años atrás y fortaleza actual.

Recordó que pese a la tormenta que estaba viviendo reunió valor para pronunciar ‘necesito ayuda’, las tres palabras que cambiaron su vida. “Gracias a todas esas personas desinteresadas que me han ayudado a lo largo de mi camino a la sobriedad. Estoy eternamente agradecido”, reconoció.

El biopic del artista fue un viaje al pasado que le obligó a rememorar toda su trayectoria y en especial la batalla que atravesó contra el alcoholismo y las adicciones. La cinta narró el momento en que Elton decidió dejar atrás el alcohol, la cocaína, a la que describió como “su peor mejor amiga”, y la marihuana.

“La vida que estaba llevando, volando en el Starship (su avión privado), viviendo en casas hermosas, comprando cosas… no era una vida normal, no del tipo de vida que venía, perdí contacto total con eso. Cuando cambié mi vida juré que eso no iba a volver a pasar”, confesó el cantante a la revista Variety.

“Soy un sobreviviente. He sobrevivido a muchas cosas. La vida está llena de trampas, incluso cuando estás sobrio. Puedo lidiar con ellos ahora porque no tengo que huir y esconderme”, añadió.

Según comentó en ocasiones se le presentaban dolores en el pecho o no dormía en tres días. “Solía tener espasmos y era encontrado en el piso y me llevaban a la cama y media hora después estaba haciendo lo mismo”, reveló.

Fue en 1990 que bajo su propia voluntad ingresó al Hospital Parkside Lutheran, de Chicago, tras el fallecimiento de su amigo, Ryan White, que padeció Sida.