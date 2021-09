En el programa matutino que conduce en Unicanal, Dallys dio detalles de la violencia verbal y física que sufrió por parte de la mujer. Relató que fue asistida en Emergencias Médicas junto a su pareja, Nicolás Sporleder, ya que ambos sufrieron golpes en el brazo y la cabeza.

De ahí fueron a realizar la denuncia, indicando que al principio solo le querían tomar la denuncia a ella, no a Nicolás, sin embargo la oficial que los atendió posteriormente cedió. “Después entendió que es importante que los dos dejemos constancia de lo que había sucedido”.

La presentadora indicó que ya están trabajando en todas las aristas del caso, incluso hasta el personal de seguridad que se encontraba presente. “Hay que ver si el hombre tenía licencia para portar armas en la vía pública”, expresó.

Ferreira advirtió que accionará legalmente. “Voy a ir hasta las últimas consecuencias porque no quiero que nadie viva este episodio”.

La exmodelo se refirió a los comentarios en redes sociales que le cuestionan que se haya quedado a discutir en lugar de haberse ido enseguida.

“¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué tenemos que callarnos? ¿Por qué tenemos que aceptar comportamientos salvajes? Personas que nos falten el respeto, que te insulten o te peguen? ¿Con qué derecho? ¿Qué le hace ser más importante que cualquiera de nosotros?”, preguntó.

Luego se dirigió a su agresora. “Usted Gladys tiene que respetar, así como pide respeto tiene que respetar al otro, señora. Yo no le voy a dejar pasar esto. Le di la oportunidad, le dije y no quiso escucharnos. Usted no está mal de la cabeza, no tiene ningún problema mental, usted sabía lo que estaba haciendo en ese momento”.

La atacante es Gladys Montanía, esposa del empresario del transporte Miguel Ángel ‘Micky’ García. De acuerdo a Dallys, la mujer ya cuenta con antecedentes similares. “Es una mujer poderosa, con mucho dinero. Me dijeron que usa sus influencias políticas”.