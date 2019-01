Según Viveros, el “chismoso de la farándula” alzó en las redes las fotos de su expareja con su nuevo novio, y que el objetivo era ponerle en aprietos a la mujer. Cuando le reclamó, afirma, el acusado le pidió dos millones de guaraníes para bloquear las fotografías.

“Dos millones de guaraníes hicimos la transferencia. El lo que quería era exponerle a la chica”, señaló Viveros al programa Teleshow, que se emite por Telefuturo.

Al mismo tiempo señaló que Vera administra un comedor de escasos recursos, con el solo afán de lucrar a costa de los chicos.

“Yo creí que era una persona buena, por eso me metí en el negocio del comedor, porque es un negocio lo que él hace, de ahí él me saca 1.000.000 de guaraníes semanal, nos venía la denuncia de que él estaba lucrando con eso y él me dice que sí, que le sobra para vivir”, agregó.

ACOSO GAY

El empresario y político significó por otro lado que El Churero le enviaba mensajes en los que le pedía que le remita sus fotos en los que posaba desnudo.

Desde la producción del programa contactaron con Fredy Vera, para que haga su descargo.

“Gracias al Churero la gente le registra un poquito, siempre tuve el rumor que él patea para los nenes y para las nenas. A este tipo de gente tenés que piropearle cada tanto para poder cobrar lo que se compromete. Porque por lo visto con maricones no hay trato de caballeros”, disparó Vera,