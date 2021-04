Billie Eilish anuncia su segundo disco: "Happier Than Ever"

Los Ángeles (EE.UU.) Billie Eilish anunció este martes que su segundo disco se publicará el 30 de julio con el título "Happier Than Ever", que tomará el relevo a "When We All Fall Asleep Where Do We Go?", con el que ganó el Grammy al álbum del año.



Fuente: EFE