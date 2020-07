Desde su cuenta en Twitter, la realizadora anunció la noticia. “Agradezco a The Academy of Motion Picture Arts and Sciences por invitarme a ser parte de sus membresía a partir de este año. Estoy muy contenta”, tuiteó.

Agradezco a The Academy of Motion Picture Arts and Sciences por invitarme a ser parte de sus membresía a partir de este año. Estoy muy contenta! pic.twitter.com/YFS8gT9BTg — Paz Encina (@PazEncina1) June 30, 2020

En conversación con el programa radial ‘Rompiendo las horas’ de la Rock and Pop, comentó que si bien le habían dicho que la postularían, el hecho la sorprendió al ver su correo.

“No podía creer, primero miré si la dirección era falsa y después hice un par de llamados. Me dijeron que sí (era cierto) y enseguida empecé a compartir con la familia y los amigos”.

Dijo que dos miembros de la Academia deben postular a una persona y el resto de los miembros deben estudiar su curriculum y trayectoria. Si se aprueba, se realiza la invitación.

Con esto Paz se convierte en la primera representante de Paraguay en la academia, y de ahora en más podrá dar su voto a los largometrajes nominados a los Oscar.

“Es una puerta que se me abre a mí, pero creo que es un camino que se abre a todos los paraguayos. Somos un país muy particular, pasa algo y repercute mucho”, aseveró.

“NADA SERÁ IGUAL DESPUÉS DEL COVID-19”

La artista se encuentra actualmente en Río de Janeiro, Brasil, donde viajó a principios de año para el montaje de su tercer largometraje, ‘La memoria del monte’, la cual presenta la lucha del pueblo ayoreo en medio de la deforestación.

“Me quedé varada acá sin poder volver con garantías de no contagiarme, también tuve un problema de salud un poco delicado en enero por eso preferí quedarme pero estimo que la semana que viene después de cinco meses finalmente voy a volver”.

Encina opinó sobre el rubro del cine y el mundo en general luego del COVID-19. “Nada va a ser igual después de esto, nuestras vidas nunca van a ser igual y creo que se van a establecer nuevas cosas, distancias, los sets van a tener que ser más grandes, vamos a necesitar probablemente un pasaporte sanitario”.

Contó que tuvo una ‘suerte enorme’ de haber finalizado la filmación el año pasado con una comunidad indígena en el Chaco junto a un equipo argentino y paraguayo. Aunque todo se atrasó, espera culminar para fin de año y estrenarla en el 2021.

Por otro lado, resaltó que está trabajando con colegas paraguayos para el establecimiento del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), a fin de potenciar la industria en nuestro país.

Paz Encina tiene en su haber ‘Hamaca Paraguaya’, estrenada en el 2006 en el Festival de Cannes (Francia), en la sección ‘Una cierta mirada’, alzándose con el premio Fipresci que otorga la crítica internacional. Esta fue la primera presencia de Paraguay en el prestigioso evento.

La trama sigue a una pareja de la tercera edad que espera noticias de su hijo desde de la Guerra del Chaca. El mismo fue protagonizado por Ramón del Río y Georgina Genes.

A este proyecto le siguió “Ejercicios de memoria” en el 2016, en el Festival de San Sebastián (España); una recreación de la historia del político paraguayo Agustín Goiburú, desaparecido durante la dictadura de Alfredo Stroessner, en el marco del Plan Cóndor.