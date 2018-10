Durante una entrevista a The Sunday Project, el cantante se prestó para opinar sobre la influencia del clan Kardashian, tanto en los medios como en las redes sociales.

“¿Qué habrá en su biografía?: Hice una porno y, ¿adivina quién se hizo famosa?”, ironizó Jovi sobre los comienzos de Kim en la industria luego de que se filtrara el video intimo que posteriormente fue comercializado por la propia matriarca del clan.

Asimismo, aseguró que no entiende la fama mundial de cada uno de los integrantes por el simple hecho de mostrar “las miserias o problemas de una familia” en un reality.

“No me cabe en la cabeza cómo exponer lo peor de uno mismo”, prosiguió.

Para el interprete de “Always”, el problema radica en la falta de interés de la nueva generación en querer resaltar por alguna habilidad y solo mantener como objetivo poder salir en la ‘caja boba’:

“Muchos de los famosos que existen hoy en día no cuentan con algún talento por el que hayan logrado ese reconocimiento. Ve y escribe un libro, pinta un cuadro, actúa, estudia, canta, juega. La fama es producto de escribir y de hacer buenas canciones”.

Pero no solo apuntó contra el reality ‘Keeping Up With the Kardashians’, sino que además se refirió sobre otro show de la telerrealidad ’Real Housewives’ por lanzas estrellas que no tienen ningún tipo de talento.

“Creo que es horrible vivir en ese mundo”, sentenció.