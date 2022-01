"Estoy haciendo esto porque Spotify está difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte de aquellos que se la creen", escribió el legendario cantante estadounidense-canadiense autor de grandes éxitos como "Heart of Gold", "Rockin' in the Free World" y "Harvest Moon".

"Quiero que hacerle saber inmediatamente a Spotify HOY que quiero sacar toda mi música de su plataforma", expresó Young, de 76 años.

"Pueden tener a Rogan o a Young. No a ambos", sentenció.

La carta, que posteriormente fue eliminada del sitio web de Young, fue reportada por primera vez por la revista musical Rolling Stone el lunes por la noche.

Spotify no ha respondido a una consulta de AFP sobre la solicitud del músico. Hasta este martes, la música de Young todavía figuraba en la plataforma.

El podcast de Rogan acumula millones de escuchas (firmó un contrato de 100 millones de dólares con Spotify el año pasado), pero sus críticos dicen que es una plataforma para vender teorías de conspiración y desinformación, particularmente sobre el covid-19.

Rogan desalentó la vacunación en las personas más jóvenes y promovió el uso no autorizado del medicamento antiparasitario ivermectina para tratar el virus.

En diciembre, 270 médicos y profesores firmaron una carta abierta a Spotify pidiéndole al servicio que "moderara la desinformación en su plataforma".