Finalmente la Academia eligió a las 9 películas, de 86 que postularon de todo el mundo, que integraraN la lista para la edición 91 de los premios que se celebrará este 24 de febrero.

Entre las candidatas se encontraba Las Herederas de Marcelo Martinessi que a raíz de su racha en festivales extranjeros se convertiría lentamente en la favorita para representar a Paraguay por primera vez y también para ser representante de Sudamérica.

Sin embargo, Roma, de Alfonso Cuarón, se estrenó a finales de octubre en el Festival Internacional de Cine de Venecia y hace cuatro días en la plataforma de Netflix, siendo el filme más personal del director mexicano y aclamada por la crítica que evidencia una problemática social a partir de los recuerdos más profundos del cineasta.

La revista Time consideró a Yalitza Aparicio, personaje principal encargada de dar vida a Cleo, como la mejor actuación en una lista que dejó atrás a artistas renombrados como Rami Malek y Lady Gaga.

Por otro lado, desde Colombia, Pájaros de verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra entró a la terna como otra representante de Sudamérica.

La lista la completan; The Guilty de Gustav Möller (Dinamarca); Ayka de Sergey Dvortsevoy (Kazajistán); Cold War de Paweł Pawlikowski (Polonia); Shoplifters de Hirokazu Kore-eda (Japón); Burning de Lee Chang-dong (Corea del Sur); Capernaum de Nadine Labaki (Líbano) y Never Look Away de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemania).