Tras el encuentro entre la Selección Nacional de Fútbol contra su par de Catar que tuvo como resultado 2-2, muchos fueron los comentarios, principalmente entre los periodistas deportivos.

Entre ellos Javier Sosa Briganti, quien entre sus varios “dardos” desde su perfil en Twitter hacia el director técnico Eduardo Berizzo y el debut de Paraguay en la Copa América, disparó uno hacia algunos colegas.

“Más triste que el partido es leer como los empleaditos nos quieren convencer que fue negocio el empate, que el rival es un gran equipo que le va a ganar a muchos, etc etc. Y la conferencia de Berizzo lamentable”.

Por supuesto lo internautas no esperaron para reaccionar y uno de ellos notificó el tweet a la también periodista Soledad Franco, presentadora de Tigo Sports, quien al parecer se tomó por aludida y respondió con “munición pesada”.

“Sosa querido, no soy empleadita de nadie y considero que se puede con el empate de hoy. El optimismo no me hace menos. Es más hace 20 años estoy vigente por mis propios medios. No jodas mi rey, lo que a vos te falta a mí me sobra”.

Hasta el momento de la redacción, Sosa Briganti no respondió al Tweet.