La décima edición del festival Teatro Mbyky, llega este domingo 06 de octubre con cuatro historias breves en simultáneo. El espectáculo se llevará a cabo en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Av. Artigas) a las 19:00.

El ya conocido proyecto de teatro breve, que presenta obras de 15 minutos de duración en espacios reducidos, vuelve con edición número 10, dándole la oportunidad a los espectadores a que elijan el orden en el que quieran ver las puestas.

De esta forma el espectador vive la obra y el espacio teatral de una manera más íntima y cercana.

Cuatro obras fueron seleccionadas de las catorce obras de la Residencia de Creación de textos cortos para Teatro Mbyky realizada en El Granel con el apoyo de “Iberescena” y la Secretaría Nacional de Cultura en Julio y Agosto de 2019.

LAS OBRAS:

La Serenata, Santiago Rivarola

Actúan: Hugo Núñez O’Hinggins / Jimmy Rojas /Bárbara Coronel

Dirige: Tachi Rivarola

Asistente de dirección: Raúl Acosta

Trama: Dani se quiere casar y para pedirle matrimonio a su novia ensaya una serenata con su Tío Leo, pero entre tanta preparación y alguna que otra cervecita se olvidaron de que la calle está muy insegura.

Luna de Cosecha, Guadalupe Lobo

Actúan: Julio Spinzi, Kevin Anger, Guadalupe Lobo

Dirige: Paola Irún

Trama: Un cumpleaños. Una fiesta. Un cocinero. Una torta. Un matrimonio. Una despedida.

Amor 2.0, Juan Torales

Actúan: Juan Torales, Belen Delpino, Diana Frutos

Dirige: Dani González

Las relaciones en el 2050 serán distintas. No solo en costumbres y convenciones, sino que también dejaremos de salir con lo que llamamos humanos. Aunque no todos estén de acuerdo con esta idea, especialmente las madres que quieren nietos.

Prueba y Error, Costanza Abente

Actúan: Alfredo Chaves, Alejandra Martínez, Luis Carlos García, Rocío Prieto

Dirige: Costanza Abente

Trama: Dos médicos. No. Dos actores. Tampoco. Inés y Luis… presentan… su… obra. Me gusta. Un consultorio médico… y… un… final. Yo creo que se entiende. O no. Ya es demasiado. Inés y Luis, médicos. Dos.

Las entradas entradas tienen un costo de 15.000 Gs por obra. Está disponible además un combo para ver las 4 obras por 50.000 Gs. Se pueden hacer reservas al 0981-410132