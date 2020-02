Seúl. La banda surcoreana BTS dijo hoy que su nuevo álbum "Map of the Soul: 7" es una especie de confidencia que revela el rostro menos conocido del grupo y refleja el poso de una trayectoria de siete años llena de éxitos pero también de trabajo y sacrificio intensos.

“El disco es sobre siete miembros que son parte de un equipo. Han pasado siete años y decidimos echar la vista atrás”, dijo Jin, miembro más veterano de la banda, al responder a una pregunta formulada por Efe en una comparecencia ante los medios celebrada en Seúl con motivo del lanzamiento del disco el pasado 21 de febrero.

“Esta vez queríamos mostrar algo diferente sobre lo que hemos hecho y como nos sentimos. Revelamos la parte de nuestro yo más profundo que hemos querido esconder. Esta es nuestra confesión”, añadió durante la rueda de prensa, que debió celebrarse sin periodistas in situ y retransmitirse por internet debido a la epidemia de coronavirus.

Por su parte, el líder de la banda, RM, quiso añadir que decidieron incluir dos temas importantes, “Interlude: Shadow” y “Outro: Ego” (interpretadas en solitario por Suga y J-Hope respectivamente), gracias a que el tiempo para preparar el nuevo disco -que suma 74 minutos y es el más largo de BTS hasta la fecha- se prolongó.

El nuevo trabajo, que vendió anticipadamente más de 4 millones de copias, supone una continuación temática del EP “Map of the Soul: Persona” y se inspira también en conceptos de la psicología analítica de Jung.

“Tuvimos 10 meses y queríamos hablar sobre más cosas así que pensamos, ‘¿Por qué no los combinamos en un solo álbum?’ De este modo “Interlude: Shadow” simboliza nuestra heridas y “Outro: Ego” habla sobre cómo aceptamos nuestro destino”, explicó el rapero y compositor de 25 años.

“Así que el siete es un título muy apropiado dado que hemos vuelto siete meses después (el último trabajo de estudio de BTS fue un single para el mercado japonés grabado en julio de 2019): el siete es un número con mucho peso”, afirmó RM.

Por su parte, Jimin agradeció que sus fans (las más acérrimas se agrupan en ARMY, el grupo global y oficial de seguidoras de BTS) quieran escuchar sus canciones (“son las historias que queremos contar”, dijo).

“Incluso aunque el idioma (coreano) sea difícil, estamos muy agradecidos de que oigan nuestra música”, añadió el artista oriundo de Busan (sureste), que confesó que su canción favorita del nuevo disco es su sencillo principal, “On”.

Jin habló también sobre la cuestión que tiene a muchos fans en vilo: el hecho de que por su edad, 27 años, va a tener que ser llamado este año a realizar el servicio militar obligatorio, de en torno a dos años de duración.

“De momento no se ha decidido nada. Pero he de decir que el servicio militar es una obligación y que hasta que me contacten lo voy a hacer lo mejor posible y que por supuesto responderé cuando me llamen (a filas)”.

Con respecto a las enormes expectativas que hay en torno a la banda, J-Hope consideró que lo más importante es que todos sigan disfrutando “como hasta ahora”.

“Si seguimos haciendo lo que hacemos, los resultados serán buenos”, concluyó.

BTS inicia en abril su nueva gira mundial y parará por primera vez en España con dos conciertos en Barcelona el 17 y 18 de julio.

También ha dicho que posiblemente anuncie nuevas fechas en las que podrían incluirse recitales en Latinoamérica.