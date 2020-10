La entidad presentó el tema en la mañana de este martes a través de sus cuentas en redes sociales, como parte de una campaña dirigida a los jóvenes.

Para este trabajo musical, Salud cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

De acuerdo a una encuesta realizada por UNICEF y USAID, un alto porcentaje de las personas consultadas tiene una baja percepción de riesgo de contagio en el país.

La canción transmite mensajes a poner en práctica reforzando los cuatro comportamientos básicos de prevención: lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico y no compartir el tereré o el mate.

Además enfatiza en aquellos puntos que aún se deben recordar, como cubrir la nariz con el tapabocas. Insiste en el concepto de que para evitar la transmisión hay que cumplir adecuadamente las medidas, éstas no sirven a medias, bajo el slogan “Si no te cuidás bien, no te cuidás” o “Ndovalei vai vai”.

El objetivo es propiciar un mayor nivel de apropiación e involucramiento de jóvenes y adolescentes en la lucha contra la COVID-19.

Unieron sus voces para la creación del tema y videoclip, Kaese y José Viera, y Jessica Torres ideó la coreografía.

La campaña cuenta con piezas de comunicación en distintos formatos, a los cuales se estará dando difusión, como spots de radio, TV, contenidos gráficos, digitales y vía pública. También incluirá acciones con mediáticos y personas de gran alcance en las redes sociales, así como comunicación comunitaria en los bañados de Asunción.