Steven Patrick Morrissey, el legendario líder de The Smiths, es ampliamente reconocido como una figura seminal en el surgimiento de indie rock y britpop y ha sido llamado “una de las figuras más singulares de la cultura popular occidental”, según el sitio Pitchfork.

En solitario, el artista viene cosechando grandes éxitos, de hecho, su último lanzamiento, Low in High School (2017), obtuvo un récord de los mejores 5 en el Reino Unido.

Recientemente lanzó el video para el cover “Back on the Chain Gang”, original de The Pretenders, donde se lo ve acompañado de su banda que lo acompaña en gira. Además, Morrissey presentó este año “This is Morrissey”, un nuevo álbum recopilatorio compuesto por éxitos seleccionados de sus primeros álbumes como solista.

La visita de Morrissey forma parte de un tour mundial que incluye a Sudamérica y donde se podrá disfrutar de los grandes éxitos The Smiths, como “How Soon Is Now?”, “Bigmouth Strikes Again”, “There Is a Light That Never Goes Out”, entre otros, además de repasar las canciones de su carrera solista que sigue activa hace 30 años.

El icono del BritPop se estará presentándose el miércoles 5 de diciembre en la Conmebol.

Las entradas continúan a la venta por Red UTS, y van desde 200.000gs plateas; 250.000gs Pista VIP; 600.000gs Pista VIP Morrissey.