A través de sus redes sociales, el humorista comentó que muchos seguidores preguntan por el personaje que años atrás popularizó en la televisión nacional, el cual hoy varios le piden que regrese, sin embargo aclaró que Tulé llegó a su fin.

“El humor que hacíamos con ese personaje no era sano, era misógino y mal ejemplo para los niños y niñas, no… no estoy siendo condescendiente con tal o cuál sector, estaba y está mal. Paz y bien”, escribió el también actor en un post en sus cuentas en Twitter e Instagram en el que adjuntó un video.

“Lo hicimos en el 2010, pero Tulé ya no va a volver porque ese tipo de humor no va más. Cosificaba a las mujeres, era grosero. En ese entonces, no nos dábamos cuenta de lo mal que estaba eso”, expresó el artista.

Dijo que hoy por hoy no siente a gusto con él. “No va a volver nunca más, es un personaje que ya no quiero hacer. Veo los videos de Tulé y a mí no me dan risa y digo ‘hija de mil’, ¡qué desastre! ¿Por qué hacíamos esas cosas? A mí parecer es un personaje negativo, como para que lo vean”.

Muchos internautas celebraron la decisión de José, pero principalmente su cambio de mentalidad respecto a la creación de Tulé.