Aunque el Ministerio de Hacienda aclaró que el pedido fue rechazado, Bareiro no ocultó su molestia y lanzó “artillería pesada” contra los trabajadores de la ANDE desde su programa ‘Va Con Onda’ desde la 1080 AM Monumental.

“Tienen garantizado su salario; trabajen o no trabajen, a fin de mes van a cobrar su plata. Si es necesario, el Estado va endeudarnos a todos para pagarles a ustedes su salario, y al resto de los funcionarios públicos, entonces, entiendan que están en una situación de privilegio y ¡dejen de romperle las pelotas al resto de la gente, la puta carajo!”, tiroteó.

El mediático cuestionó que los funcionarios públicos lanzaran su comunicado y pidió empatía con sus pares del sector privado, ante la situación de crisis por la propagación del Coronavirus en Paraguay, al igual que en el resto del mundo.

¡La puta que los parió, carajo! ¡¿Cuándo mierda van aterrizar?! ¡Cómo quiero que dos meses nomás vayan ustedes al sector privado a laburar! ¡La puta! Y aprendan lo que es esa gente que no sabe qué carajo va comer, ¡A vos te digo pelotudo que vas a cobrar! Ponete en la piel del pobre vendedor del Mercado 4 que no sabe si va a vender o no mañana, que no sabe si va comer o no mañana. ¡Pero no! Vos estás muy preocupado porque no vas a cobrar tu subsidio familiar. ¡¿Por qué no te vas a la puta con tu subsidio familiar?! ¡La mierda!”.

El también conductor de televisión dijo que es momento en el que todos los ciudadanos debemos ser menos egoístas. Aseguró que es un privilegiado y propuso que un incremento en el pago de impuesto para aquellos que gozan de un sueldo bien alto.

“Yo soy un privilegiado, yo tengo muy buen salario. Tenemos que pagar más impuestos, yo tengo que pagar más impuestos. A mí no me parece mal que decidan en este periodo de crisis que el impuesto a la renta personal tenga un aumento de manera escalonada, y que por ejemplo, todo aquel que gana más de 20 millones pague 15%, los que ganan más de 30 millones, los que ganamos hasta 40 millones, ganamos más, paguemos más impuestos”.

Sostuvo que en momentos como este, la ciudadanía debe dejar de ver solamente su “ombligo” y comprender que vivimos en una colectividad donde el otro debe ser también importante.

“No podes desarrollar tu vida de manera normal si el otro está en una situación desesperada, porque te va afectar. En algún momento la gente se va desesperar y va entrar a robar, entonces al pelotudo este que firma el comunicado de ANDE, que vive en la puta luna, le va a joder el tipo que no tiene para llegar a fin de mes, le va a decir; ¡La puta estoy podrido que seas un privilegiado!”, disparó.