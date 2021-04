Britney Spears dice que lloró "durante dos semanas" por el nuevo documental

Los Ángeles (EE.UU.) Britney Spears reconoció este martes que lloró "durante dos semanas" después de conocer la existencia del reciente documental elaborado por el diario The New York Times sobre su carrera y la tutela legal que controla su vida desde 2008, aunque no lo ha visto completo.



Fuente: EFE