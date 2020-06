En medio de la incertidumbre, el estrés y el descaro de la corrupción en tiempos de COVID-19, la ciudadanía busca relajarse y el humor una de las principales opciones. En ese sentido, Silvia es la receta perfecta.

La actriz y conductora de radio y Tv tiene 33 años y lleva 13 años en medios, periodo en el que participó de distintos formatos, siendo su fuerte la comedia. ’Manicómicos’, ‘Comisaría’, ‘Arriba Paraguay’ y ‘Telembopi’ son solo algunos de los programas de los que participó.

Si bien, ya hace algunos años viene haciendo videos graciosos a través de redes sociales, durante la cuarentena nacional, sus clips “explotaron”.

“Lo de hacer videos surgió como una necesidad de transmitir cosas a mi manera. Cuando estamos en un canal dependemos de un equipo y nos adaptamos, yo quería contar cosas de forma cómica y sobre todo a mi manera”, afirma en conversación con HOY.

La comunicadora le pone mucho esmero a su trabajo y aunque pareciera muy sencillo, siempre hay un gran producción detrás de cada grabación, donde un video de tan solo un minuto, le lleva toda una tarde.

“Lo primero es pensar qué quiero contar y como lo quiero contar, a partir de ahí voy desarrollando la idea, a veces mentalmente o con una agenda donde tomo notas de palabras claves o situaciones, así no me pierdo al grabar, y luego ya la grabación donde trato de sacar de un par de tomas, a veces sale y a veces sale en la toma 10 por ahí” (risas).

La intérprete de numerosas obras teatrales como ‘Amichi’ y ‘La familia Lavalle’, tiene gran cantidad de fans, principalmente de la clase popular, razón por la cual cuida mucho su contenido.

“Las redes son muy crueles, yo en particular siempre pienso una y mil veces antes de hacer algo para no herir susceptibilidades y muy raras veces recibo algún que otro comentario negativo, la mayoría de las veces me tiran buena onda”, asevera.

A pesar de la difícil situación mundial, Flores se mantiene optimista. Confía en que no tardarán en llegar tiempos mejores y considera que en la pausa de estos últimos meses no todo es oscuro.

“Lo bueno de la cuarentena es el freno que nos pusimos todos ya que veníamos con ritmos desgastantes, el tiempo en familia diría es lo positivo”, expresa la presentadora que lleva cuatro años y medio de casada con Guillermo Hansen.

PERIODISMO, MATERIA PENDIENTE

La pandemia le dio la posibilidad a Silvia de “navegar en otras aguas” y sacar su faceta más formal para servir a la comunidad desde el periodismo, sumándose a la programación especial en conjunto del canal GEN y Universo 970 AM, ‘Guerra contra el COVID-19’.

“Disfruté muchísimo de la experiencia, yo había estudiado periodismo y no pude terminar la carrera lastimosamente, pero es una materia pendiente. Pero sí fue un gran desafío y una enorme responsabilidad y compromiso, hay que prepararse mucho y aprender minuto a minuto”.

TRABAJADORA DEL ARTE

La radialista reflexiona sobre el duro momento por el que atraviesan sus colegas artistas, en todas las disciplinas y respalda completamente las movilizaciones que vienen liderando no solo para recibir apoyo y recursos, sino para lograr que la cultura y las artes obtengan el reconocimiento que se merecen en Paraguay.

“Es justo y necesario que existan políticas gubernamentales de apoyo y asistencia al artista, un país sin cultura es un país sin alma, sin vida. Seguiremos luchando desde donde nos toque para estar contemplados por el Estado y como trabajadores del arte”.

Espera con ansias la normalización de las actividades para retomar sus proyectos en teatro, stand up y su unipersonal ‘Las Mil y Una Flores’, para el cual le gustaría emprender una gira por distintas ciudades. “Los artistas fuimos muy golpeados y seremos los últimos en activar de nuevo”.

Desde enero de este 2020, Silvia conduce “Los súper 10 de Popular”, de lunes a viernes, de 20 a 21 hs, por la 103.1 FM Popular. Agradece el hecho de tener trabajo y de contar el apoyo del público.