De acuerdo a su primera declaración en su cuenta de Instagram sobre su ruptura con Hemsworth, Miley pidió privacidad ante su decisión y manifestó su intención de mantener una buena relación con su exesposo.

A tan solo tres meses de aquel comunicado, Miley ya saltó de una relación a otra. Su primera conquista fue la bloguera Kaitlynn Carter, con quien tuvo un romance fugaz. Repentinamente apareció en sus redes sociales con el cantante australiano, Cody Simpson.

En pantalla compartida, Miley y Cody hicieron frente a una transmisión en vivo desde Sídney, Australia. La exchica Disney olvidó sus primeras palabras de paz y sin pelos en la lengua arremetió contra Liam Hemsworth y sus exparejas.

“Él (Cody Simpson) es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda”, expresó Cyrus. “Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que chicas: no se rinden. Hay buenos chicos por ahí, solo hay que encontrarlos”, remató.

“Don’t give up, you don’t have to be gay, there are good dicks out there, you just have to find them”



“I always thought I had to be gay because all guys are evil but that’s not true”



