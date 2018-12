Kevin Spacey volvió a reaparecer tras publicar un video en YouTube, donde interpretaba el personaje de Frank Underwood de House of Cards y se defendía de las acusaciones en su contra.

Ese mismo día se conocía la noticia de una nueva denuncia por abuso sexual que lo llevará al Tribunal de Massachusetts el próximo 7 de enero para formalizar la acusación contra él por un caso ocurrido en el 2016.

En ese sentido, la celebridad pidió, a través de sus abogados, el permiso de no presentarse ante el tribunal del estado norteamericano. El juez por su parte aún no decidió si le permitirá no asistir.

De acuerdo con esta fuente, fiscal a cargo del caso se opuso al pedido de los abogados de Spacey y aún falta saber qué decisión tomará el juez sobre este pedido.

Mientras todo esto ocurre, durante este fin de semana los paparazzis lo retrataron saliendo a su balcón luciendo ropa deportiva. A través de las puertas de vidrio, lograron capturar que la estrella de Hollywood estaba viendo la cobertura de CNN de uno de sus casos por agresión sexual.

Dicen que el actor ha mantenido un perfil bajo en el último año y rara vez sale de su casa.

De acuerdo al tabloide inglés Daily Mail, el ganador de dos premios Oscar está alojado en la lujosa casa que forma parte de un condominio ubicado en el vecindario Federal Hill, en Baltimore, Maryland.

En la misma semana el actor fue visto sonriente mientras sostenía una caja de pizza. En las fotografías publicadas, Spacey llevaba una gorra con con la frase impresa “Retirado desde 2017”.

El texto era una clara referencia al año en el que su carrera cayó en picada tras la primera acusación en su contra por parte del actor Anthony Rapp.