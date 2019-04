Las escenas más esperada por los fans de Juegos de Tronos: el ejército de los vivos, los Stark y los Targaryen unidos, se posicionaron en las afueras de Winterfell para enfrentarse al Rey de la Noche y sus Caminantes Blancos.

Aunque Arya Stark se robó el protagonismo y los halagos, no fue todo felicidad para los seguidores de la exitosa serie de HBO.

La gran relevancia del capítulo dentro de la historia no fue suficiente para que la audiencia pasara por alto que no eran imágenes claras. Durante la escena la oscuridad dominó en la pantalla, lo que llevó a muchos usuarios a expresarse con memes y tuits.

#AryaStark #GameofThrones #sodark the battle was so dark, I was like who died? pic.twitter.com/saLrKCkLgz

— willie wonka (@GoT0223) 29 de abril de 2019