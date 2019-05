León explicó que tras ver el video en el que Gómez la acusó de “coimera y corrupta” buscó la copia del material, pero se encontró que ya había sido borrado. La idea, subrayó, era adjuntar a la demanda que presentará contra el panelista del El Resumen, para que se ratifique o rectifique del ataque contra ella.

“Cuando fui a pedirle explicaciones me diio (Gómez) que tergiversaron sus expresiones, le expresé que yo misma vi el material, que no fue que me contaron”, señaló la periodista al programa El Repasador, emitido por Canal 13.

“Me tildaron de coimera y corrupta, pero lo correcto es que digan lo que hay, no que inventen”, añadió, a lo que anunció que el panelista del programa farandulero deberá hacer frente a la demanda.

Gabriela León remarcó que además de haber borrado el material (que sin embargo fue copiado por la producción del programa El Repasador) Gómez intentó desdecirse de sus acusaciones.

En efecto, en su cuenta de Twitter, Carlos Gómez ensayó una explicación a las expresiones que dijo, y que será la cabeza de querella anunciada por la periodista.

“Gaby León sostiene que me encargue de atribuirle conductas penales. Tal atribución nunca existió. Lo que si hice fue compartir información de una fuente periodística, fuente a la cual accedió la producción y que en parte chequeamos con Emilio Fuster al aire en @Urbana1069”, escribió en su cuenta el panelista de El Resumen, en su cuenta del pajarito.

León puso también la nota sobre la negativa de la producción del programa en el que está el panelista Gómez, de darle su derecho a replica.

“Les recordé que el derecho a réplica no es una cuestión de voluntad de un medio, sino un derecho constitucional”, sostuvo.