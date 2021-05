La obra fue escrita hace mas de 30 años por la dramaturga, narradora, guionista y docente uruguaya Ana Magnabosco, muy anteriormente a todo el movimiento feminista de los últimos años y utiliza la comedia grotesca, que surge a partir de indagar el grotesco criollo, género teatral que nace en Argentina en las primeras décadas del siglo XX como consecuencia del caos social.

“Al día de hoy las mujeres cargan con: desigualdad laboral y salarial, trabajo doméstico no pago, la presión social de ser excelentes en todo, no puede decidir sobre su cuerpo, deber ser madre, por el solo hecho de ser mujer, entre otras muchas cosas. Las mujeres no tienen derecho a la mediocridad, como sí el hombre” expresan desde la producción.

Dirigida por Miguel Ezcoz y protagonizada por Mariel Balbuena, Fátima Flores Pompa, Claudia Laterza y Eliane Marín, en la obra se presentan todos estos momentos, muchos de los cuales fueron naturalizados, pero que en el presente no deberían existir y tendrían que ser eliminadas del inconsciente colectivo.

El espectáculo fue adjudicado por el Fondo Municipal de Fomento y Promoción de las Artes Escénicas.

El costo de la entrada es Gs. 60.000 y las reservas pueden realizarse al (0971)196010.