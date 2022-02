​En redes sociales siguen los comentarios acerca de la impertinencia de la farandulera exMiss Internacional Paraguay 2014, Jessica Servín, quien desde el velorio de Cristina Aranda comenzó a transmitir a través de su perfil en Instagram.

Entre los primeros comentarios durante el velorio, una de las que no dudó en saltar fue la exmodelo, Larissa Riquelme, quien sugirió que le cancelen su cuenta en la mencionada red social.

A raíz de los escraches en Twitter e Instagram, Servín borró el video de su perfil, aclarando que no mostró el cuerpo de la difunta y se encontraba en otra sala. Además responsabilizó a otra persona de tergiversar el contexto.

“Entiendo la rabia que se generó bajo el contexto que está persona quiso imponer pero no es la realidad, yo no estaba en donde estaba ella (Vita), yo estaba en otra sala y la estábamos recordando con amor. Hablé con la hermana explicándole que no fue así y ella sabía que no fue así, que solo hay mucho amor”, tecleó la exparticipante de reality shows como ‘Calle 7’ y ‘Baila Conmigo Paraguay’.

“El objetivo de este mensaje es pedir disculpas y que se entienda que la intención de mi corazón jamás fue hacer ningún tipo de daño ni nada lo que están diciendo en las redes sociales”, mencionó en un video que adjuntó en su tweet.

Tras la publicación, la presentadora de Tercer Tiempo, Malala Olitte salió al paso y le retrucó a la también activista política su falta de falta de respeto a familiares, amistades y seguidores de la pareja Torres Aranda.

“Muñeca… habían personas detrás tuyo llorando y vos cagándote de risa… conociéndote si era algún fliar tuyo ¡le arrancabas el cabello… es una simple opinión mía! Saludos”, tuiteó.

Los comentarios cuestionando el actuar de Jessica Servin continúan, al punto de que es tendencia en Twitter. Muchos respaldan el pedido de Larissa, de denunciar sus cuentas hasta que sea cancelada.