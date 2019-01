Carla Lescano es la hermana por parte de madre de Thelma Fardin, quien en menos de 24 horas comenzó a pasar en primera plana tanto en los medios como en las redes sociales tras su declaración en una radio de Córdoba.

Y es que en diálogo con el periodista Mario Thibault aseguró que la denuncia de violación ocurrido en Nicaragua es una mentira.

“Quiero estar al margen de esto pero tampoco quiero que mientan (...) Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psiquiátricos y psicológicos. Llamaba a mi mamá 20 veces diciendo que se iba a suicidar. (…) No sé si hubo alguna situación porque Darthés me dejó sin argumentos cuando salió a decir que ella fue la que lo avanzó. Pero estoy segura de que no la violó”, dijo Clara.

En ese sentido expuso que si realmente hubiese pasado, conociendo a su hermana, este episodio se daría de otra forma mucho tiempo atrás. “Está claro que no es verdad, es una mentira”.

Dejó en claro que no cree el testimonio de su hermana y añadió que si no habló antes es porque no quería relacionarse con el tema. Sin embargo, tras el escarche que vivió en carne propia, Carla decidió expresar que el movimiento impulsando por Actrices Argentinas generó una “moda” de denuncias que no tiene en cuenta que se trata de “temas delicados”.

“Gracias a Thelma y sus declaraciones mentirosas se levantó un colectivo que afectó a mi hijo. Él tiene 15 años y lo escracharon en todos los medios diciendo que era un violador. Después las chicas se retractaron pero el daño ya lo habían hecho. Otro chico se suicidó por una mentira acá”, reprochó la mujer, en referencia a un caso que sucedió hace unos días en la ciudad de Bariloche.

De hecho, dijo que la acción del grupo de actrices fue más allá de los límites y que usaron la experiencia de ella, que fue abusada por su padre de joven, para que recaiga la atención en la figura pública de Thelma.





“De la hermana que están hablando que abusaron soy yo, no hay otra porque no tiene otra hermana de parte de su mamá (…), yo no tengo relación con mi mamá desde los 12 años por esta causa que fue verídica”, contó sobre aquel episodio que derivó que la tenencia de su progenitora quedara en poder de una tía.

“Están usando la historia en contra de mi mamá -que no la voy a defender porque no me interesa ni mucho menos (defender) a Thelma- y estamos hablando de un tema muy delicado, y no quiero que estén mintiendo con este tema”.

Asimismo, reveló que el procedimiento fue muy diferente a lo que ella vivió con su caso: “A mí me pasó de verdad, pasé por 800 pericias médicas, me revisaron 20 médico, me revisaron hasta las uñas de los pies. (…) Ahora parece que la moda es ‘salgo y digo que me violaron hace 10 años y está buenísimo’”, apuntó.

“Para mí la disyuntiva es: ¿salgo a decir que esta chica está mintiendo y ayudo a Darthés, y expongo toda mi vida? ¿O qué hago?”, cerró.

Lescano ya había dado indicios de su rechazo a la denuncia de Thelma con un posteo que hizo en Facebook en diciembre, en el que pidió: “Basta de mentiras”.