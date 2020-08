En la mañana de este martes, en su programa televisivo ’Será un gran día’, Da Rosa se mostró muy sentido con el hecho que consternó a la ciudadanía y se dirigió al Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a los senadores, diputados, y a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

“Pueden ser sus nietas, sus hijas, pueden ser personas muy allegadas a ustedes. De alguna manera tenemos que cortar (la problemática), con el ejemplo, si es que vamos a hablar del ejemplo y que la justicia paraguaya pene con todas las de la ley a la persona que fue la culpable de este horrible hecho”, mencionó.

Se dirigió a la ciudadanía y pidió dejar de escandalizarse por “estupideces”, prestar mayor atención a las cuestiones verdaderamente importantes y exigir justicia.

“Este tipo de situaciones son las que marcan la historia de este país, si seguimos así vamos a seguir fallando como sociedad, y si tenemos que poner la pena de muerte para los violadores, para que los demás aprendan, que así sea”, aseveró.

El también productor, empatiza con los padres y familiares de la niña y desde esa perspectiva, fue tajante.

“Es una cuestión de ser realistas, yo soy padre de tres niñas, y realmente juro por Dios que si tengo que hacer justicia por mano propia, lo haría… y que me pudra después por la cárcel”, acotó.

Apuntó también a personas incompetentes que están en cargos importantes, con gran parte de responsabilidad de la situación crítica del Paraguay.

“Dejémonos de joder, este país está podrido con gente que no tiene que estar en los lugares más importantes y no me refiero a las altas esferas, porque dejemos de ser hipócritas, hay amigos, familiares nuestros con compañía que están ahí, donde se cocina la cosa, en el medio nomas y hacen lo que quieren por dos monedas, así como muchísima gente entró por las fronteras por Gs. 150.000 y ustedes que son los responsables, saben”.