La también exconductora de programas de televisión, actualmente radicada en Chile, viene llevando desarrollando su gusto por la escritura, y a la par del libro que está próximo a lanzarse, colabora el medio digital ‘El Semanario’, en donde tiene una columna.

Su más reciente escrito, la mediática lo dedicó al caso Alexa, en el que la semana pasada, la justicia absolvió al agresor.

En él, Thomen sostiene que en Paraguay la injusticia pisa fuerte pero “es la gente la que debe tener pie de gigante y aplastar estas atrocidades y evitar que sigan ocurriendo”.

Pero el punto más fuerte de su texto es donde Pabla revela que fue víctima también de acoso sexual por parte del cura de su parroquia.

“Fui una Alexa, pero con mis apenas 10 años. Dejé de ir a mis clases de primera comunión y de participar como monaguillo porque un sacerdote le pareció tan hermoso mi lunar que tengo sobre mi labio superior de la boca, que le dio un beso”.

La exMiss Playboy Paraguay, cuenta que nunca dijo nada a nadie ni siquiera a su familia, y desde esa vez solo acudió a misa por obligación.

“Mi relación con Dios fue directa, con mis oraciones en mi soledad. Jugábamos con mi hermano, celebrando misa en casa, lo sabíamos de memoria, incluso hacíamos nuestras propias confesiones”, agrega en su espacio.

Indica que decidió dar a conocer su experiencia por que las personas deben aprender a no callar “pero sobre todo debemos aprender a escuchar a las víctimas, a empatizar con ellas, a no juzgar y hacerlas sentir que no están solas”.

De lo contrario, asegura el agresor “seguirá impune para seguir con sus atrocidades satisfaciendo sus bajos instintos con personas vulnerables”.

La ciudadanía expresó su indignación con la resolución de los jueces del polémico "caso Alexa". Desde las redes sociales se hicieron sentir, entre ellos varias figuras mediáticas.