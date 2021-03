En conversación con el programa televisivo de Telefuturo, La Lupa, la artista se dirigió primeramente a las personas que perdieron a familiares y allegados a raíz del virus, y a los profesionales de blanco, extendiendo su agradecimiento por su arduo trabajo desde el arranque de la pandemia.

“Mi solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos, enviarles mi abrazo en esta hora de dolor y expresarles también mis gracias sinceros, a todo el personal médico que en este momento con sus vidas están cuidando a los nuestros.

Rojas fue abordada acerca de los dichos del diputado Ángel Paniagua, días atrás, sobre el “heroísmo” del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por “salvar vidas” durante la pandemia y dar lugar a solo 3.500 muertos en el país.

“Estoy muy preocupada como estamos todos los paraguayos de bien”, expuso Berta para luego enfatizar. “Siento que el presidente Abdo está como un niño con miedo, que tiró la hondita y se fue a esconder, y me parece que en estos momentos tiene que asumir actitudes de líder, de dar la cara frente a la población primero”.

“Yo puedo estar o no de acuerdo con lo diga, pero tiene que asumir sus responsabilidades, él es el líder de la República del Paraguay. Hay dentro suyo una voz que lo llevó a hablar por todo el país pidiendo su voto, hoy no puede esconderse. Hoy la ciudadanía está esperando su liderazgo”.

La concertista se dirigió al mandatario y dio una recomendación para mejorar la situación ante la crisis. “Esto es lo que yo creo que usted tiene que hacer, dar un golpe contra su propio gobierno y rodearse de las mentes más brillantes de la sociedad civil paraguaya: los intelectuales, los artistas, la gente del mundo empresarial, los profesores, los líderes campesinos”.

“Tiene que formar un gobierno independiente con gente talentosa, honesta, con experiencia internacional. Hay que dejar que los más talentosos, los más cultos, los más empáticos, los más solidarios dirijan el país en este tiempo de crisis. No es posible que un pequeño grupo de gente egoísta y con total falta de empatía sea más fuerte que la mayoría del país”, aseveró.

Radicada en Bostón, Massachussets, donde enseña en la Berklee College of Music, una de las más prestigiosas universidades del mundo, aseveró que allá, la situación, de ser calamitosa se controlando debido al correcto acatamiento de las medidas.

“Sí, hay una luz al final del tunel. La ciencia fue y sigue siendo totalmente clara. La ciencia nos decía usen mascarillas, nosotros acá no discutimos, usamos mascarillas y mantuvimos la distancia”.

Comentó que ella sale a caminar diariamente por salud mental y va al súper cada 15 días. Dijo que se encontró con amigos “cuando ya necesitaba en demasía estar en contacto con alguien que me sonriera mirándome de frente. Entonces me fui a verle a ellos pero con las ventanas abiertas y con el frío, acá llegamos a tener sensación térmica -18 ºC y de esa manera podemos cuidarnos, pero aún así no abusamos”.

La intérprete de grandes éxitos nacionales mostró como usan en Boston doble mascarilla para salir a la calle. “Considero que cuanto más culta es la población, más se apega a la ciencia”.

Indicó que ya está agendada para vacunarse y probablemente le toque el 19 de abril. “El presidente (Joe) Biden prometió 100 millones de vacunas en sus 100 primeros días y dicen que el próximo jueves va a cumplir, pero mientras eso le alcance a toda la población, va a demorar. Entre tanto las mascarillas son nuestras vacunas”.

Expuso su preocupación ante la situación de Brasil, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es una advertencia para el mundo, debido a la alta cantidad de contagios. “Brasil está cerca del peor escenario, entonces Paraguay, hoy más que nunca a redoblar los esfuerzos”.

Mencionó que la pandemia permitió también hacer un análisis interno en cada persona.

“Nos dimos cuenta de que necesitamos mucho menos de lo que en realidad creemos que no necesitamos. En estos momentos en que no pude viajar, hice muchos viajes hacia dentro mío. Me di cuenta de que esta pandemia nos permite mirarnos, reflexionarnos, aceptarnos y de alguna manera entender que este camino que están tomando las autoridades nacionales es criminal”.

Berta también habló acerca de los efectivos policiales que torturaron al joven manifestante Cristian Servín. “La policía montada del Paraguay debe pedirle disculpas de rodillas a la gente, porque su función es cuidar a nuestros ciudadanos, es cuidar a la gente, cuidar a nuestro pueblo, no cuidar a un pequeño grupo de corruptos. Por favor, les ruego, atiendan a nuestra gente”.

Se dirigió a Servín y afirmó: “Tu voz es la mía, yo soy vos”.

Finalmente, entre lágrimas, pidió a los gobernantes dejar de jugar con el país. “Nuestro pueblo es resiliente y esa resiliencia la hemos confundido con silencio. Ese silencio ya no puede seguir hoy y el gobierno tiene que agradecer cuando su pueblo sale a la calle a decirle lo que necesita, porque cuando el paraguayo sale es solamente porque no puede más. ¡Basta de jugar con nosotros, basta de jugar con el Paraguay”